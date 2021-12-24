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24 дек 2021

Совместная разработка Isuzu и УАЗ в серию не пойдет

Совместная разработка Isuzu и УАЗ в серию не пойдет

Японская Isuzu и российский холдинг Sollers в рамках единого специнвестконтракта (СПИК) планировали выпустить автомобиль совместной разработки, но что-то пошло не так.

Причины прекращения работы над проектом носят экономический характер. Во всяком случае, глава Isuzu в России, Фабрис Горлье, связал все с изменениями условий ведения бизнеса. Если говорить конкретнее, то изменения в системе подсчета степени локализации автомобилей, потребовали бы серьезных инвестиций в проект, к которым марка не готова. Впрочем, полностью отказываться от российского производства в Isuzu не собираются.

Что касается самого грузовика, то базироваться он должен был на шасси от Isuzu N-Series. От него же планировалось позаимствовать и кабину. Из отечественных деталей планировалось устанавливать двигатель ЗМЗ и коробку передач.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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