Совместная разработка Isuzu и УАЗ в серию не пойдет

Японская Isuzu и российский холдинг Sollers в рамках единого специнвестконтракта (СПИК) планировали выпустить автомобиль совместной разработки, но что-то пошло не так.

Причины прекращения работы над проектом носят экономический характер. Во всяком случае, глава Isuzu в России, Фабрис Горлье, связал все с изменениями условий ведения бизнеса. Если говорить конкретнее, то изменения в системе подсчета степени локализации автомобилей, потребовали бы серьезных инвестиций в проект, к которым марка не готова. Впрочем, полностью отказываться от российского производства в Isuzu не собираются.

Что касается самого грузовика, то базироваться он должен был на шасси от Isuzu N-Series. От него же планировалось позаимствовать и кабину. Из отечественных деталей планировалось устанавливать двигатель ЗМЗ и коробку передач.