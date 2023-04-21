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21 апр 2023

Создатели Nissan GT-R разработали уникальный спорткар

Создатели Nissan GT-R разработали уникальный спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания AIM, изначально создававшаяся как спортивная команда, представила суперкар EV Sport 01

Для обычного человека название организации ничего не скажет, но одним из ее сотрудников является бывший шеф-дизайнер Nissan Сиро Накамура, рукам которого принадлежит облик легендарного Nissan GT-R.  Строго говоря, Накамура не работает в AIM, а сотрудничает с ними, возглавляя собственное дизайн-бюро  SN Design Platform.

Вернемся к самой машине – спорткар получил лаконичный облик с явным ретровлиянием — оно ощущается, к примеру, в форме передних крыльев и оптики, а также в обводах кормы. EV Sports 01 оснащён двумя электромоторами совокупной мощностью около 600 л.с. и способен проехать на одной зарядке порядка 300 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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