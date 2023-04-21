Создатели Nissan GT-R разработали уникальный спорткар

Японская компания AIM, изначально создававшаяся как спортивная команда, представила суперкар EV Sport 01

Для обычного человека название организации ничего не скажет, но одним из ее сотрудников является бывший шеф-дизайнер Nissan Сиро Накамура, рукам которого принадлежит облик легендарного Nissan GT-R. Строго говоря, Накамура не работает в AIM, а сотрудничает с ними, возглавляя собственное дизайн-бюро SN Design Platform.

Вернемся к самой машине – спорткар получил лаконичный облик с явным ретровлиянием — оно ощущается, к примеру, в форме передних крыльев и оптики, а также в обводах кормы. EV Sports 01 оснащён двумя электромоторами совокупной мощностью около 600 л.с. и способен проехать на одной зарядке порядка 300 километров.