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16 фев 2023

Список «запретных» неисправностей автомобиля будет расширен

Список «запретных» неисправностей автомобиля будет расширен

В России расширят перечень неисправностей, с которыми нельзя выезжать на дороги общего пользования. Выявлять неисправности смогут сотрудники ГИБДД

Собственно, запрет на эксплуатацию транспортного средства теперь можно получить из-за неисправности системы ABS, за использование резины не по сезону (зимой на летних покрышках – и наоборот). Кроме того, инспекторы вправе оштрафовать за чрезмерный износ шин, а также за отсутствие в зимний период цепей противоскольжения у грузового транспорта.  Зато есть и плюсы – теперь из списка неисправностей убрали горящую лампу Check Engine и подтекающие жидкости.

В случае выявления подобных дефектов водителям выпишут штраф в размере 500 рублей, после чего дадут 72 часа на устранение неполадок и прохождение ТО.

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