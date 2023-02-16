Список «запретных» неисправностей автомобиля будет расширен

В России расширят перечень неисправностей, с которыми нельзя выезжать на дороги общего пользования. Выявлять неисправности смогут сотрудники ГИБДД

Собственно, запрет на эксплуатацию транспортного средства теперь можно получить из-за неисправности системы ABS, за использование резины не по сезону (зимой на летних покрышках – и наоборот). Кроме того, инспекторы вправе оштрафовать за чрезмерный износ шин, а также за отсутствие в зимний период цепей противоскольжения у грузового транспорта. Зато есть и плюсы – теперь из списка неисправностей убрали горящую лампу Check Engine и подтекающие жидкости.

В случае выявления подобных дефектов водителям выпишут штраф в размере 500 рублей, после чего дадут 72 часа на устранение неполадок и прохождение ТО.