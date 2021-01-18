Spyker не спасут

Известный производитель мелкосерийных спортивных автомобилей встал на путь банкротства – отечественные инвестиции не помогли

Да, у Spyker кончились деньги, совсем, о чем и поспешил сообщить глава компании – Виктор Мюллер. Он же подал информацию о банкротстве предприятия. Знающий читатель спросит, а что же случилось с инвестициями, которые были обещаны отечественными олигархами?

Да, это не шутки, Борис Ротенберг и Михаил Пессис действительно собирались спасти марку, влив в нее много денежных средств. Причем планы были, что называется, наполеоновские. Летом прошлого года в Spyker сообщили, что благодаря такой руке помощи, компания сможет запустить в серию аж два спорткара и начать разрабатывать кроссовер. На горизонте также мелькало возвращение компании в лиги автомобильного спорта, однако, из этого ничего не вышло. Почему? Просто Spyker так и не получил обещанных денег.