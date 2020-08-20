Срочникам бесплатно выдадут водительские удостоверения категории D

Не спешите бежать в войска и ожидать бесплатного и беспроблемного получения желанной автобусной категории прав. Все не так просто, как кажется на первый взгляд

Солдаты-срочники получат право получить водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без оплаты государственной пошлины, которая составляет от двух до трех тысяч рублей. Соответствующий законопроект главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова и других депутатов «Единой России» поддержало правительство. Предполагается, что льгота повысит престиж армии без больших бюджетных затрат.

Напомним, категория D — это автобусы вместимостью от 8 сидячих мест и выше (помимо водителя). D1 — автобусы вместимостью от 8 до 16 сидячих мест (помимо водителя). Водители, имеющие категорию D, могут управлять автобусами категории D1.

В законопроекте политики предлагают освободить от оплаты госпошлины за выдачу водительского удостоверения категории D и подкатегории D1 граждан, проходящих военную службу по призыву. Также хотят освободить от пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста россиян, получивших по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность (ВУС) солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами.