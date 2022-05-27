SSC Tuatara снова установила рекорд скорости, но его не засчитали

Этот автомобиль который раз претендует на звание самого быстрого в мире, однако по каким-то формальным претензиям ему постоянно отказывают в фиксировании рекордов

Последний официально зарегистрированный рекорд в 455 километров в час был установлен еще в апреле прошлого года. Уже зимой инженеры SSC Tuatara разогнались на автомобиле до 460 километров в час, однако рекорд не был зарегистрирован, так как в конце заезда у машины случилась какая-то поломка, а по регламенту этот фактор сразу делает заезд недействительным.

На днях автомобилю покорилась новая величина - 475 километров в час, но рекорд опять не засчитали, так как не был проведен повторный заезд, а значение, как раз, фиксируется на основе средней скорости установленной в двух заездах.

Напомним, что SSC Tuatara является разработкой компании SSC North America. Силовая установка спорткара - шестилитровый мотора с двумя турбокомпрессорами. Если заправлять машину обычным бензином, то двигатель выдаст 1369 лошадиных сил, правда, если в бак залить смесь Е85 (бензин и этанол) то мощность повысится до 1700 лошадей.

