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27 май 2022

SSC Tuatara снова установила рекорд скорости, но его не засчитали

SSC Tuatara снова установила рекорд скорости, но его не засчитали
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль  который раз претендует на звание самого быстрого в мире, однако по каким-то формальным претензиям ему постоянно отказывают в фиксировании рекордов

Последний официально зарегистрированный рекорд  в 455 километров в час был установлен еще в апреле прошлого года. Уже зимой инженеры SSC Tuatara разогнались на автомобиле до 460 километров в час, однако рекорд не был зарегистрирован, так как в конце заезда у машины случилась какая-то поломка, а по регламенту этот фактор сразу делает заезд недействительным.

На днях автомобилю покорилась новая величина -  475 километров в час, но рекорд опять не засчитали, так как не был проведен повторный заезд, а значение, как раз, фиксируется на основе средней скорости установленной в двух заездах.

Напомним, что SSC Tuatara является разработкой компании SSC North America. Силовая установка спорткара  - шестилитровый мотора с двумя турбокомпрессорами. Если заправлять машину обычным бензином, то двигатель выдаст 1369 лошадиных сил, правда, если в бак залить смесь Е85 (бензин и этанол) то мощность повысится до 1700 лошадей.
 

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