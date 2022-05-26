Старым покрышкам нашли достойное применение

Экологи уже не раз говорили о том, что запасы старой резины увеличиваются до критических значений, что негативно влияет на окружающую среду. Впрочем, ученые нашли шинам достойное применение

Группа исследователей из австралийского университета RMIT выяснила, что асфальтовое полотно дорог можно сделать прочнее, если добавить в его состав переработанную резину. Сообщается, что резина защищает асфальт от ультрафиолетовых лучей. Правда, есть нюанс - слишком большая доля резины в составе снижает механическую прочность дороги. Опытным путем было выяснено, что наиболее оптимальным количеством является доля в 19 процентов.

Отметим, два года назад британские учёные установили, что при эксплуатации шины оставляют в атмосфере в 1000 раз больше опасных частиц, чем выхлопные газы. Исследование провели с использованием современных шин и правильного давления в них - старые покрышки наносят еще больший урон.