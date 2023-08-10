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10 авг 2023

Старт продаж Lynk&Co 08 EM-P в Китае

Старт продаж Lynk&Co 08 EM-P в Китае
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Lynk&Co открыла предзаказ на гибридный кроссовер 08 EM-P. Цены начинаются от 218 000 юаней (2 936 000 рублей)

Впервые автомобиль был представлен в виде концепта в прошлом году и привлек внимание своим интересным дизайном. Передняя и задняя оптика выполнены в виде светодиодных полос. Стильно выглядят пластиковые вставки, отходящие от боковых зеркал. Салон выполнен из комбинации кожи Nappa, качественного пластика и ткани. По середине передней панели возвышается 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы. “Приборка” выполнена в виде цифрового экрана диагональю 12,3-дюйма.

08 EM-P оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. и три электромотора (один на передней оси и два на задней). Суммарная мощность - 593 л.с. Крутящий момент - 905 Нм. Батарея емкостью 39,6 кВт*ч позволяет преодолеть до 1400 км на полном баке и заряде. Отмечается, что средний расход примерно равен 5,5 л.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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