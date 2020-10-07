Стартап Arrival представил новый прототип электрического фургона

Британский стартап Arrival, создающий коммерческий электрический транспорт, представил доработанный прототип малотоннажного фургона для развоза товаров и почты в пределах города

Новый прототип носит имя Beta. В сравнении с Alpha, показанной в 2018 году, у него полностью изменен кузов — теперь лобовое стекло установлено не вертикально, а под наклоном. В итоге дизайн стал менее запоминающимся, но с законами аэродинамики трудно бороться. Зато минималистичный стиль экстерьера сохранен. Также теперь можно заглянуть внутрь кабины. Там заметен большой сенсорный экран, установленный по центру передней панели. В фургонах Alpha планируется использовать аккумуляторы LG Chem. В зависимости от потребностей общая емкость АКБ составляет от 44 до 130 кВт*ч.

Любопытно, что основателем Arrival является бывший российский бизнесмен и госслужащий Денис Свердлов. В России в 2007-2010 годах он был сооснователем и руководителем телекоммуникационной компании Yota, а в 2012-2013-м занимал пост замминистра связи федерального правительства.