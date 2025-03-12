Стартовал 13-й сезон премии «ТОП-5 АВТО»

В Москве состоялось открытие 13-го сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». В мероприятии приняли участие члены жюри, представители автомобильных компаний и информационные партнёры

На мероприятии были представлены новые партнеры премии: автомобильная газета «Клаксон», автомобильный онлайн-журнал Колёса.ру, коммуникационное агентство KOTTLER.

Оргкомитет премии представил расширенный лонг-лист претендентов: в него вошли около 60 новых или значительно обновленных моделей, вышедших на российский рынок в 2024 году.

Претенденты будут бороться за победу в следующих категориях:

- Компактный автомобиль / Кроссовер

- Среднеразмерный автомобиль / Кроссовер

- Большой автомобиль / Кроссовер

- Коммерческий автомобиль

- Авто-персона года

- Лучший PR-департамент автопроизводителя

- Лучший департамент маркетинга автопроизводителя

Кроме того, в новом сезоне произошло обновление номинаций. Категория «Электрический автомобиль» теперь называется «Электрический автомобиль / Гибрид». Также в списке появится новая номинация – «Лучший пресс-парк автопроизводителя».

По традиции, жюри премии выберет главный автомобиль сезона, который получит титул «Автомобиль года» (Car of the Year). В прошлом сезоне победителем стал Geely Monjaro.

