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12 мар 2025

Стартовал 13-й сезон премии «ТОП-5 АВТО»

Стартовал 13-й сезон премии «ТОП-5 АВТО»
Автор фото: ТОП-5 АВТО

В Москве состоялось открытие 13-го сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». В мероприятии приняли участие члены жюри, представители автомобильных компаний и информационные партнёры

На мероприятии были представлены новые партнеры премии: автомобильная газета «Клаксон», автомобильный онлайн-журнал Колёса.ру, коммуникационное агентство KOTTLER.

Оргкомитет премии представил расширенный лонг-лист претендентов: в него вошли около 60 новых или значительно обновленных моделей, вышедших на российский рынок в 2024 году.

Претенденты будут бороться за победу в следующих категориях:
   - Компактный автомобиль / Кроссовер
   - Среднеразмерный автомобиль / Кроссовер
   - Большой автомобиль / Кроссовер
   - Коммерческий автомобиль
   - Авто-персона года
   - Лучший PR-департамент автопроизводителя
   - Лучший департамент маркетинга автопроизводителя

Кроме того, в новом сезоне произошло обновление номинаций. Категория «Электрический автомобиль» теперь называется «Электрический автомобиль / Гибрид». Также в списке появится новая номинация – «Лучший пресс-парк автопроизводителя».

По традиции, жюри премии выберет главный автомобиль сезона, который получит титул «Автомобиль года» (Car of the Year). В прошлом сезоне победителем стал Geely Monjaro.
 

При написании новости использовалась информация:
ТОП-5 АВТО

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