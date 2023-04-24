Stellantis активно поддерживает синтетическое топливо

Концерн Stellantis сообщил, что испытания по переводу его двигателей внутреннего сгорания на синтетическое топливо (eFuel) близки к завершению

Надо сказать, что программа тестов получилась довольно обширной, так как через процедуру адаптации прошли 28 семейств моторов, которые выпускаются с 2014 года – если считать сами двигатели, то их число может достичь сотни (а может и больше). Представители концерна говорят, что перевод ДВС на синтетическое топливо позволит продлить жизнь почти тридцати миллионам машин (после ужесточения европейского законодательства).

Напомним, что месяц назад власти Евросоюза окончательно урегулировали все нюансы по запрету ДВС, который начнет действовать с 2035 года. Здесь стоит сделать важное уточнение – моторы, которые будут работать на синтетическом топливе, получили «амнистию».