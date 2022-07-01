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1 июл 2022

Stellantis считает, что отказ от ДВС приведет к коллапсу на рынке

Stellantis считает, что отказ от ДВС приведет к коллапсу на рынке

Отказ от выпуска автомобилей с ДВС, запланированный Еврокомиссией, может привести к падению авторынка, если производители не найдут способ снизить цены на электрокары.

Как сообщает руководство альянса, на сегодняшний день самым дорогим компонентом в электрокаре является его собственная батарея. Разумеется, за последние десять лет их стоимость существенно снизилась, но недостаточно, чтобы итоговая цена электромобиля сравнялась с обычным автомобилем.

Сейчас машины с ДВС  выступают  часто бюджетной альтернативой дорогим электрокарам, но если в Европе в 2035 году запрет на машины с ДВС вступит в силу, то этой альтернативы более не останется, а отрасль будет обречена. Глава концерна Карлос Таварес заявил, что политиков «похоже, не волнует», справятся ли автопроизводители с переходом на электротягу и хватит ли на эту трансформацию ресурсов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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