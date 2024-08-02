Стильный Shelby Cobra уйдет с молотка за 1 500 000 долларов

Аукционный дом Mecum в августе продаст уникальный экземпляр Shelby Cobra 1963 года выпуска. Будущему владельцу придется отдать за него от 1 250 000 до 1 500 000 долларов

Примечателен данный Shelby Cobra не только своей красотой и редкостью, но так же и историей. Изначально модель с номером шасси CSX2161 и серебристым кузовом была продана американскому кинопродюсеру Дэвиду Л. Вольферу, который известен такими работами, как «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971), «Корни» (1977) и «Поющие в терновнике» (1983). С 1965 по 1967 гг автомобилем управлял автогонщик и голливудский актер Стив Маккуин, но фактически, владельцем являлся кинокомпозитор Элмер Бернстайн, получивший широкую известность благодаря созданию музыки к фильмам «Великолепная семёрка» (1972), «Охотники за привидениями» (1984) и «Дикий, дикий Вест» (1999). После автомобилем владели и другие знаменитые американские личности, пока в 2003 году его не продали в Швейцарии. Там Кобру перекрасили в черный цвет, оснастили колесами FIA Halibrand, а также добавили воздухозаборник на капоте и дугу безопасности. Сейчас данный экземпляр находится в Великобритании.

Shelby Cobra оснащен 4,75-литровым V8 серии 289 CI V-8. Двигатель работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Также у него передняя и задняя подвеска Wishbone с поперечными листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами. Интерьер выполнен в черном цвете, а руль дополнен деревянным ободком.