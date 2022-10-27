Стоимость парковки в Москве будет увеличена

Глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве могут произойти изменения в стоимости городских парковок.

Собственно, власти собираются внедрить дифференцированный тариф в зависимости от загруженности парковки. То есть, на тех улицах, где машин много – тарифы возрастут, а где автомобилей меньше, наоборот, стоимость парковки будет снижена.

Также представители ведомства сообщают, что максимальная стоимость часа парковки в черте города не превысит 450 рублей. Однако не исключено, что улиц, на которых будет действовать максимальный тариф, станет больше.