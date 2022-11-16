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16 ноя 2022

Стоимость платной парковки в Москве вырастет

Стоимость платной парковки в Москве вырастет

Приближается зима, а значит близится тот день, когда городские власти запустят новую почасовую тарификацию на платных парковках

Да, мы знаем, что теперь департамент транспорта взял на вооружение новую тактику дифференцированной ставки, то есть тариф будет меняться динамически в зависимости от загруженности улицы. Если машин больше – то платить придется, соответственно, также больше и наоборот. Причем, не уточняя деталей, чиновники, фактически, намекали на то, что предела по ставке может и не быть. То есть, теоретически человек мог бы заплатить более 480 рублей, что на сегодня является максимальным тарифом для уличной парковки.

Впрочем, буквально на днях представители ведомства сделали заявление о том, что они постараются не переходить лимит максимума.  К слову, есть и приятная новость - цена парковки уменьшится на 27 столичных улицах. К примеру, в Бумажном проезде или Красногвардейском бульваре она будет стоить 80 рублей в час против нынешних 150, а на Пантелеевской улице и Лужнецком проезде — 40 рублей вместо 80.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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