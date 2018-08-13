Несмотря на снижение суммы средней выплаты по ОСАГО и грядущее расширение тарифного коридора, страховщики просят о новых послаблениях у государства

Так, Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен обсудить с Центробанком возможность использования старых запчастей, которые были восстановлены, при ремонте по ОСАГО без согласия на это автовладельца.

«Первым приоритетом являются старые запасные части. Страховщики в Краснодаре, в Ростове, пытаясь активно внедрять натуральную форму, столкнулись с тем, что парк очень старый. Найти новые запчасти - либо самой станции невыгодно, либо страховщику невыгодно. Возникает стопор с двух сторон, получается, что станции берут на ремонт только более-менее новые машины», — цитирует ТАСС исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

По словам Уфимцева, страховщики надеются, что такой пункт удастся включить в один из пакетов законодательных поправок к закону об ОСАГО, которые уже подготовлены. Первые из них — о запрете перестрахования по «автогражданке», второй — по введению в России трех вариантов по сумме покрытия ОСАГО.

С конца апреля этого года в России действует приоритет «натурального» возмещения по ОСАГО: страховщик вправе не выплачивать деньги пострадавшей стороне, а направить автомобиль на сервис для ремонта. Но при этом, сервисная станция должна находиться не дальше 50 километров от места аварии или места проживания автовладельца, а при ремонте использоваться только новые запчасти.

