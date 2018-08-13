Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2018

Страховщики хотят чинить машины по ОСАГО старыми запчастями

Страховщики хотят чинить машины по ОСАГО старыми запчастями

Несмотря на снижение суммы средней выплаты по ОСАГО и грядущее расширение тарифного коридора, страховщики просят о новых послаблениях у государства

Так, Российский союз автостраховщиков (РСА) намерен обсудить с Центробанком возможность использования старых запчастей, которые были восстановлены, при ремонте по ОСАГО без согласия на это автовладельца.

«Первым приоритетом являются старые запасные части. Страховщики в Краснодаре, в Ростове, пытаясь активно внедрять натуральную форму, столкнулись с тем, что парк очень старый. Найти новые запчасти - либо самой станции невыгодно, либо страховщику невыгодно. Возникает стопор с двух сторон, получается, что станции берут на ремонт только более-менее новые машины», — цитирует ТАСС исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.

По словам Уфимцева, страховщики надеются, что такой пункт удастся включить в один из пакетов законодательных поправок к закону об ОСАГО, которые уже подготовлены. Первые из них — о запрете перестрахования по «автогражданке», второй — по введению в России трех вариантов по сумме покрытия ОСАГО.

С конца апреля этого года в России действует приоритет «натурального» возмещения по ОСАГО: страховщик вправе не выплачивать деньги пострадавшей стороне, а направить автомобиль на сервис для ремонта. Но при этом, сервисная станция должна находиться не дальше 50 километров от места аварии или места проживания автовладельца, а при ремонте использоваться только новые запчасти.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Infiniti

Infiniti готовит новый электромобиль

13 августа 2018
Porsche Cayman GT4 Clubsport rally

Porsche возвращается в ралли

13 августа 2018
Chevrolet Tracker

Ravon может привезти в Россию Chevrolet Tracker

13 августа 2018

Из Lotus хотят сделать конкурента Porsche

13 августа 2018
Tesla

Tesla представит компактный хэтчбек в 2022 году

13 августа 2018
Ferrari 812 Monza

Ferrari анонсировала новый супекар

13 августа 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet Traverse - chevrolet traverse 2018 и вдоль, и поперек Тест драйв
10 августа 2018

Chevrolet Traverse
"И вдоль, и поперек"
Mitsubishi Pajero Sport - автопутешествие на mitsubishi pajero sport 2017: а глаз как у орла
Автопутешествия
08 августа 2018

Mitsubishi Pajero Sport
"А глаз как у орла"
Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю
Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2018 хорошо оплаченное хобби
Тест драйв
03 августа 2018

Datsun mi-DO
"Хорошо оплаченное хобби"

Написано новостей:

2 1 7 8 0