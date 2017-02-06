Российский союз страховщиков (РСА) направил в Центробанк отчет об убыточности такого сервиса, как Обязательное страхование автогражданской ответственности.

В отчете было указано, что страховые компании только теряют средства, оказывая россиянам услуги по ОСАГО: по страховым случаям, зафиксированным в период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016-го, показатель убыточности составил, по расчетам экспертов РСА, 83,5% , только за третий квартал прошлого года убыточность перевалила за отметку в 92%. Страховщики обратились к Центробанку с просьбой увеличить тариф.

«Если ситуация с убыточностью ОСАГО останется на текущем уровне, дефицит тарифа составит 26,2%,— заявил президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс,— Если ситуация максимально ухудшится и проблема мошенничества распространится на другие регионы, возможна нехватка около 64% тарифа».

Специалисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) решили провести собственное исследование, которое доказало, что убыточным ОСАГО в прошлом году стало только для трех из двадцати крупнейших в стране страховых компаний, захвативших порядка 90% рынка. Это значит, что услуга по Обязательному автострахованию приносит «одни убытки» только 20% страховых компаний. Остальные страховщики получают доход от оказания данной услуги.

По данным ОНФ, у «Росгосстраха» соотношение объема страховых выплат к премиям действительно превысило 120%, что технически означает, что компания получает убыток. Но для подавляющего большинства страховщиков услуги по ОСАГО были вполне рентабельными, даже с учетом затрат на ведение судебных дел.

Член центрального штаба ОНФ Виктор Климов пояснил, что страховым компаниям выгодно увеличить тарифы по ОСАГО, подобная реформа позволила бы им существенно сократить свои расходы, но экономической необходимости в подобных действиях нет. Тем более, что увеличение тарифов по ОСАГО ударит по наиболее финансово нестабильным автомобилистам. Кроме того, специалисты считают бессмысленным и замена денежных выплат по ОСАГО на ремонт автомобилей за счет страховщика, как предлагают члены РСА.

Впрочем, руководство РСА уже раскритиковало проведенное ОНФ исследование. Игорь Юргенс подчеркнул, что для доказательства убыточности проводятся сложные расчеты, включающие резервы компании на будущие выплаты, а просто поделить размер премий на объем выплат недостаточно, поэтому исследование от ОНФ может быть недостоверным.