Subaru Forester получил заряженную версию STI

К сожалению, три «волшебные» буквы не подарят фанатам мощного мотора – «заряженный» «Форестер» будет выделяться лишь внешностью.

Да, под капотом здесь располагается 177-сильный турбо-мотор 1.8 литра. Который работает в паре с вариатором. Впрочем, кое какую техническую модернизацию с автомобилем провели – установили амортизаторы Hitachi Astemo SFRD с калибровками от отделения STI, а также перенастроенные задние стойки.

Внешне опознать драйверского «Лесника» можно по черному декору, шильдикам STI и 18-дюймовым колесам особого дизайна. В салоне — отделка из двухцветной кожи «наппа» (черная и винная), черные накладки под рояльным лаком и красная прострочка на передней панели, руле и сиденьях. Плюс вседорожнику достались спортивные шкалы приборов.