Изменения в закон об ОСАГО в 2 раза увеличивающие выплаты по ОСАГО были внесены еще в конце прошлого года. Теперь ЦБ внес соответствующие изменения в правила «автогражданки». Они вступают в силу с июня.

С 1 июня 2018 года максимальная сумма выплаты по европротоколу будет увеличена в два раза – до 100 тыс. рублей для всех регионов, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где с 2014 года действует безлимитный европротокол.

Другая важная новация: воспользоваться европротоколом можно будет даже при наличии разногласий между участниками ДТП. Для этого обстоятельства аварии необходимо будет зафиксировать техническими средствами контроля и иными устройствами (то есть системой Эра-ГЛОНАСС). При этом появляется возможность фиксации данных о ДТП с помощью специального мобильного приложения. Правда, пока нет даже требований к приложению: ЦБ только намерен их разработать совместно с Российским союзом автостраховщиков.

Правила ОСАГО также дополнены положением о том, что в случае оформления европротокола с разногласиями их наличие и суть должны быть указаны в извещении о ДТП, которое заполняется обоими участниками аварии.

В настоящее время около 30% ДТП оформляется в упрощенном порядке. По итогам 2017 года общая сумма выплат по европротоколу составила 7,68 млрд рублей.

