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19 ноя 2021

Suzuki Jimny превратили в пикап и грузовик

Suzuki Jimny превратили в пикап и грузовик
Автор фото: фирма-производитель

Что характерно,  автомобили построили на базе внедорожника прошлого поколения. Более того, это не заводская модификация!

Да, грузовые Jimny построены английским стартапом Yomper 4x4, который является подразделением Samson Engineering Limited (занимается технологиями в сфере возобновляемой энергетики).  Как оказалось, британские фермеры испытывают потребность в небольших грузовичках с хорошей проходимостью, а в Yomper решили поскорее занять эту нишу.

Между собой оба автомобиля практически не отличаются. Грузоподъёмность одинаковая – 500 килограммов.  Агрегаты  также идентичны -  1.3-литровый двигатель на 80 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Вся разница заключается лишь в типе грузовых платформ и размерах колесной базы – у пикапа она составляет 2225 миллиметров, у грузовика 2750 миллиметров.

Важный нюанс – все автомобили собираются на базе подержанных внедорожников, которые разбирают до винтика и точено улучшают, например, устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных и заменяя амортизаторы.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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