Suzuki Jimny станет основой для «робомобилей»

Японский концерн решил заняться производством роботизированных автомобилей. Новый проект будет осуществлен в паре с австралийской компанией Applied Electric Vehicles Ltd.

Собственно, австралийцы займутся софтовой частью будущих машин, а Suzuki возьмет на себя все вопросы по технике. Любопытно, но основой для машин станет Suzuki Jimny, а точнее его рама. Кузова будут самыми разнообразными, но объединит их одно – вагонная компоновка. Проект предполагает разработку как грузовых, так и грузопассажирских «робомобилей».

С большой долей вероятности, все машины будут предназначаться для мест с труднопроходимым рельефом. Представители проекта уже заявили о намерениях протестировать свои разработки в условиях австралийских бушей.