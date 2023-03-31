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31 мар 2023

Suzuki Jimny станет основой для «робомобилей»

Suzuki Jimny станет основой для «робомобилей»
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн решил заняться производством роботизированных автомобилей.  Новый проект будет осуществлен в паре с австралийской компанией Applied Electric Vehicles Ltd.

Собственно, австралийцы займутся софтовой частью будущих машин, а Suzuki возьмет на себя все вопросы по технике. Любопытно, но основой для машин станет Suzuki Jimny, а точнее его рама. Кузова будут самыми разнообразными, но объединит их одно – вагонная компоновка. Проект предполагает разработку как грузовых, так и грузопассажирских «робомобилей».

С большой долей вероятности, все машины будут предназначаться для мест с труднопроходимым рельефом. Представители проекта уже заявили о намерениях протестировать свои разработки в условиях австралийских бушей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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