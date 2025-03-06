Suzuki зарегистрировала в России торговую марку Suzutech

Компания Suzuki зарегистрировала новую торговую марку Suzutech, а также ее русскоязычныи? вариант «Сузутек». Информация об этом появилась в базе Федерального института промышленнои? собственности (ФИПС)

Согласно регистрационным данным, права на Suzutech будут деи?ствовать до 2034 года. Новыи? бренд охватывает широкии? перечень товаров, но на данныи? момент неизвестно, каким образом Suzuki планирует использовать Suzutech. В Японии уже существует компания с таким же названием, специализирующаяся на производстве комплектующих, но она не связана с японским автопроизводителем.

Ранее россии?ское представительство Suzuki заявило, что готово оперативно возобновить поставки автомобилеи?, как только появится возможность. По мнению экспертов, при отмене санкции? первыми на россии?скии? рынок вернутся кореи?ские автомобили, а вслед за ними – японские.