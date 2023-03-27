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27 мар 2023

Huawei представила свою сверхмощную зарядную станцию для электромобилей

Huawei представила свою сверхмощную зарядную станцию для электромобилей

Компания Huawei представила прототип новой зарядной станции Fusion Charger максимальной мощностью 600 кВт

Важная деталь – выходное напряжение здесь достигает тысячи вольт, такие характеристики в теории должны позволять электромобилям заряжаться «под завязку» за десять минут. Нюанс лишь в том, что на сегодняшний день никто  не производит электромобили, чья бортовая электроника рассчитана под такое высокое напряжение.

Существуют, конечно же, Huawei Avatr 11 и Arcfox Alpha S, которые построены на 800-вольтовой архитектуре , а значит, взаимодействие с новой станцией будет наиболее эффективным, но эти модели электромобилей пока что находятся в стадии прототипов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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