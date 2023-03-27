Huawei представила свою сверхмощную зарядную станцию для электромобилей

Компания Huawei представила прототип новой зарядной станции Fusion Charger максимальной мощностью 600 кВт

Важная деталь – выходное напряжение здесь достигает тысячи вольт, такие характеристики в теории должны позволять электромобилям заряжаться «под завязку» за десять минут. Нюанс лишь в том, что на сегодняшний день никто не производит электромобили, чья бортовая электроника рассчитана под такое высокое напряжение.

Существуют, конечно же, Huawei Avatr 11 и Arcfox Alpha S, которые построены на 800-вольтовой архитектуре , а значит, взаимодействие с новой станцией будет наиболее эффективным, но эти модели электромобилей пока что находятся в стадии прототипов.