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21 авг 2019

Свободу электрокарам

Свободу электрокарам

Представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» обратились в Минпромторг и МВД с предложением ввести право свободного проезда по платным дорогам для владельцев электрокаров

«В России могут сделать платные дороги бесплатными для электромобилей. В рамках рабочей группы НТИ «Автонет» по совершенствованию законодательства обсуждается законодательная инициатива по созданию льгот для владельцев электромобилей. Такая инициатива уже обсуждается на экспертном уровне и была направлена в Минпромторг и МВД РФ»- сообщает Тасс

Инициаторы утверждают, что введение дополнительных льгот для владельцев электрокаров поспособствует дальнейшей популяризации «зеленого» транспорта в России и развитию необходимой для него инфраструктуры.
Любопытно, но в обращении подчеркивается, что введение бесплатного проезда для электрокаров не нанесёт «серьезного финансового урона» государству, так как количество электромобилей в стране на данный момент не слишком велико.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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