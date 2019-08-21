Свободу электрокарам

Представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» обратились в Минпромторг и МВД с предложением ввести право свободного проезда по платным дорогам для владельцев электрокаров

«В России могут сделать платные дороги бесплатными для электромобилей. В рамках рабочей группы НТИ «Автонет» по совершенствованию законодательства обсуждается законодательная инициатива по созданию льгот для владельцев электромобилей. Такая инициатива уже обсуждается на экспертном уровне и была направлена в Минпромторг и МВД РФ»- сообщает Тасс

Инициаторы утверждают, что введение дополнительных льгот для владельцев электрокаров поспособствует дальнейшей популяризации «зеленого» транспорта в России и развитию необходимой для него инфраструктуры.

Любопытно, но в обращении подчеркивается, что введение бесплатного проезда для электрокаров не нанесёт «серьезного финансового урона» государству, так как количество электромобилей в стране на данный момент не слишком велико.