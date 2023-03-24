Тайланд будет поставлять автозапчасти в Россию

Россия планирует наладить поставки аналогов европейских и японских автозапчастей из Таиланда. Сейчас представители обеих стран ведут переговоры о налаживании экспорта

Надо сказать, что промышленники обсуждают поставки аналого запчастей, да и в целом никто не стесняется говорить о том, что в данном регионе производятся именно копии оригинальных запчастей, либо аналоги, которые спокойно работают с оригинальным оборудованием машины.

Интересный факт, есть вероятность, что партнерство с Тайландом обсуждалось еще в 2022 году, уже тогда посол вышеуказанной страны в РФ официально заявлял о том, что ждет от российских дилеров подробный список необходимых запчастей, а также информацию по объему поставок.