Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2023

Таксисты попадут под ограничения

Таксисты попадут под ограничения

Минтранс России ограничит максимальную продолжительность смены водителей такси 12 часами. По истечению этого срока агрегаторам поручат перекрыть поток заказов

Чиновники внедряют эти нововведения из соображений безопасности, дескать, водители работают на износ, вследствие чего у них теряется концентрация  и они начинают попадать в ДТП. Собственно, предлагается следующее – внедрение схемы «12 часов работы и многочасовой перерыв, как минимум, в пять часов».

Между тем эксперты выступили с  резкой критикой  нововведений.  Есть мнение, что все ограничения можно легко обойти  - таксисты подключаются к нескольким агрегаторам. Если у одного лимит времени заканчивается, то ничего не мешает переключиться на другую службу и продолжать работу.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Omoda C5

В Россию приехала «полноприводная» Omoda

02 марта 2023

Tesla собирается построить еще одну громадную фабрику

02 марта 2023

Штрафы за нарушение ПДД предложили заменить предупреждениями

02 марта 2023

Volkswagen превращает свои автомобили в смартфоны

02 марта 2023

Changan обвинил Geely в плагиате

02 марта 2023

В России станет проще получить категорию прав «А»

02 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Geely Tugella - geely tugella (2022) дамский угодник
Тест драйв
26 февраля 2023

Geely Tugella
"Дамский угодник"
Exeed VX - exeed vx (2022) как правильно (не)потратить пять миллионов рублей
Тест драйв
22 февраля 2023

Exeed VX
"Как правильно (не)потратить пять миллионов рублей"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 2 1