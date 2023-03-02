Таксисты попадут под ограничения

Минтранс России ограничит максимальную продолжительность смены водителей такси 12 часами. По истечению этого срока агрегаторам поручат перекрыть поток заказов

Чиновники внедряют эти нововведения из соображений безопасности, дескать, водители работают на износ, вследствие чего у них теряется концентрация и они начинают попадать в ДТП. Собственно, предлагается следующее – внедрение схемы «12 часов работы и многочасовой перерыв, как минимум, в пять часов».

Между тем эксперты выступили с резкой критикой нововведений. Есть мнение, что все ограничения можно легко обойти - таксисты подключаются к нескольким агрегаторам. Если у одного лимит времени заканчивается, то ничего не мешает переключиться на другую службу и продолжать работу.