Таможенная служба сможет останавливать машины без участия ГИБДД

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому сотрудники таможенных органов получают право останавливать грузовики по всей территории России без привлечения инспекторов ГИБДД.

Знающие люди напомнят нам, что такое право было у таможни и до сегодняшнего дня – они будут правы. Впрочем, есть одно маленькое уточнение. Такое право существует, но только лишь в некоторых регионах (42). Второй нюанс, автомобили массой менее трех с половиной тонн таможенники могут останавливать без участия ГИБДД на любых спецпунктах.

Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что нововведение внедряется ради борьбы с контрафактом. Ранее Минпромторг опубликовал список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Помимо запчастей для автомобилей в него вошли и готовые машины — модели нескольких десятков брендов