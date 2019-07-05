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5 июл 2019

Тарифы ОСАГО понизятся

Тарифы ОСАГО понизятся

Дальнейшая индивидуализация тарифов ОСАГО позволит снизить среднюю стоимость полиса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса

Законопроект о либерализации ОСАГО может быть рассмотрен правительством 11 июля. В понедельник его одобрила правительственная комиссия по законотворчеству. В рамках очередного этапа реформы предлагается отказаться от территориального и мощностного коэффициентов, а также ввести повышенный коэффициент для водителей, которые будут уличены в неаккуратном вождении. К ним будут отнесены те лица, которые проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения, где это запрещено, превышают скорость более чем на 60 км/ч, а также садятся за руль в состоянии опьянения.

По словам президента РСА, в результате первого этапа либерализации средняя стоимость страховки уже снизилась на 5%. «Чем шире коридор, а цены выстраиваются внутри коридора, тем более справедливый тариф будет применяться. У нас достаточно компаний, чтобы конкурировать и рыночными механизмами выравнивать ценообразование и снижать стоимость полисов для наибольшего числа водителей», — сказал Юргенс.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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