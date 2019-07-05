Тарифы ОСАГО понизятся

Дальнейшая индивидуализация тарифов ОСАГО позволит снизить среднюю стоимость полиса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса

Законопроект о либерализации ОСАГО может быть рассмотрен правительством 11 июля. В понедельник его одобрила правительственная комиссия по законотворчеству. В рамках очередного этапа реформы предлагается отказаться от территориального и мощностного коэффициентов, а также ввести повышенный коэффициент для водителей, которые будут уличены в неаккуратном вождении. К ним будут отнесены те лица, которые проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения, где это запрещено, превышают скорость более чем на 60 км/ч, а также садятся за руль в состоянии опьянения.

По словам президента РСА, в результате первого этапа либерализации средняя стоимость страховки уже снизилась на 5%. «Чем шире коридор, а цены выстраиваются внутри коридора, тем более справедливый тариф будет применяться. У нас достаточно компаний, чтобы конкурировать и рыночными механизмами выравнивать ценообразование и снижать стоимость полисов для наибольшего числа водителей», — сказал Юргенс.