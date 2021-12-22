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22 дек 2021

Техосмотр отменен окончательно!

Техосмотр отменен окончательно!

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к закону «О техническом осмотре», которые освобождают автовладельцев от обязательного техосмотра

Важный нюанс – от техосмотра освобождаются лишь частные владельцы транспортных средств.  Автомоибли, которые принадлежат юридическим лицам (речь идет не только о такси) по прежнему должны проходить техосмотр.  Также необходимо иметь действующую диагностическую карту при постановке транспортного средства на учет, чей возраст превышает четыре года.

Разумеется, если человек произвел со своей машиной некий тюнинг, то все изменения требуют сертификации, а также оформления новой диагностической карты,  дабы машина могла спокойно встать на учет. Когда именно новый порядок техосмотра начнёт действовать, Госдума пока не уточнила. Закон должен пройти процедуру одобрения в Совете Федерации и быть подписан Президентом РФ.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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