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6 дек 2019

Теоретический экзамен на водительские права ужесточат

Теоретический экзамен на водительские права ужесточат

Одновременно с ликвидацией «площадки» Госавтоинспекция планирует увеличить количество теоретических задач для соискателей на водительские права

Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию». Об этом сообщает корреспондент Autonews.ru со ссылкой на заместителя начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы Госавтоинспекции МВД России полковника полиции Николая Гилякова. По его словам, для соискателей планируется значительно увеличить количество задач. В первую очередь планируется добавить вопросы об основах безопасности управления ТС.

«Знание конкретных пунктов ПДД не всегда помогает в реальной обстановке. Нужно дать водителю возможность предвидеть возникновение опасных ситуаций и избегать их. В список вопросов добавят вопросы про основы безопасности управления ТС. Так, люди знают, как себя правильно вести на дороге, но иногда нужно отступить от своего преимущества и предоставить его тому, у кого его нет. Нужно понимать, что это нужно сделать, чтобы не случилось ДТП», — рассказал Гиляков.

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