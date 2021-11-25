Автомобильный портал Motorpage
25 ноя 2021

Tesla Model X превратили в автомобиль Джеймса Бонда.

Tesla Model X превратили в автомобиль Джеймса Бонда.

Машина специального агента – это не просто автомобиль, а настоящий гаджет на колесах, который способен превращаться из броского спорткара в маленький танк на колесах. Броня, пулеметы и т.д- вот его атрибуты

Сразу скажем, этот автомобиль был построен в рамках промо-кампании одной из фирм про производству кофе. И да, кофемашина здесь есть, хотя мы понятия не имеем, зачем она понадобилась такому транспорту. Что здесь необычного? Все! Возьмем, к примеру, два шестиствольных пулемета, которые установлены на выдвижных турелях (вместо заднего ряда). Одно нажатие на кнопку  - двери открываются, и вот вы уже готовы поливать свинцом непримеримых с борьбой за экологию.

Шутка конечно, но у нас возникают сразу два вопроса. Первый, где компании удалось добыть целых два пулемета (боевых, просим заметить). Второй -  зачем они нужны?! Если вы делаете из  электромобиля кофейню, так и остановитесь на этом. Установили кофемашину, установили холодильник со льдом вместо переднего багажника -  вооружаться-то зачем?

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota отзывает Land Cruiser Prado в России

25 ноября 2021
Subaru Forester (2022)

Subaru запускает российские продажи нового Forester

25 ноября 2021

В BMW работают над новым кроссовером с французским названием

25 ноября 2021
Suzuki SX4 S-Cross

Представлен новый Suzuki SX4

25 ноября 2021
Ferrari LaFerrari 2013 вид сзади

Ferrari готовится выпустить пять уникальных спорткаров

25 ноября 2021
Audi e-tron 2020 вид сзади

Какая судьба ждет Audi E-Tron

25 ноября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Crossland - opel crossland (2021) соблазняет без заигрываний Тест драйв
24 ноября 2021

Opel Crossland
"Понравится ли новый Opel Crossland женщинам?"
KIA Carnival - почему kia carnival (2021) стал самым дефицитным минивэном
Тест драйв
22 ноября 2021

KIA Carnival
"Почему Kia Carnival стал самым дефицитным минивэном"
Hyundai Tucson - hyundai tucson (2021) эффектная прагматичность
Тест драйв
19 ноября 2021

Hyundai Tucson
"Эффектная прагматичность"
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 5 5 7