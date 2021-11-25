Tesla Model X превратили в автомобиль Джеймса Бонда.

Машина специального агента – это не просто автомобиль, а настоящий гаджет на колесах, который способен превращаться из броского спорткара в маленький танк на колесах. Броня, пулеметы и т.д- вот его атрибуты

Сразу скажем, этот автомобиль был построен в рамках промо-кампании одной из фирм про производству кофе. И да, кофемашина здесь есть, хотя мы понятия не имеем, зачем она понадобилась такому транспорту. Что здесь необычного? Все! Возьмем, к примеру, два шестиствольных пулемета, которые установлены на выдвижных турелях (вместо заднего ряда). Одно нажатие на кнопку - двери открываются, и вот вы уже готовы поливать свинцом непримеримых с борьбой за экологию.

Шутка конечно, но у нас возникают сразу два вопроса. Первый, где компании удалось добыть целых два пулемета (боевых, просим заметить). Второй - зачем они нужны?! Если вы делаете из электромобиля кофейню, так и остановитесь на этом. Установили кофемашину, установили холодильник со льдом вместо переднего багажника - вооружаться-то зачем?