Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире

Американский электрический кроссовер впервые стал самой популярной моделью у покупателей по всему миру.

В период с января по март глобальные продажи Tesla Model Y превысили 260 тысяч штук. По данному показателю Tesla обогнала Toyota RAV4 и седан Toyota Corolla. К слову, «Королла» заняла вторую позицию в рейтинге. Третье же место принадлежит пикапу Toyota Hilux, вышеупомянутый RAV4 занял лишь пятое место.

В России же лидером среди новых машин остаётся Lada Granta: в апреле было реализовано почти 20 тысяч таких автомобилей. Помимо этого, высоким спросом продолжают пользоваться внедорожник Lada Niva и кроссовер Haval Jolion.