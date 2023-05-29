Автомобильный портал Motorpage
29 май 2023

Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире

Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной в мире

Американский электрический кроссовер впервые стал самой популярной моделью у покупателей по всему миру.

В период с января по март глобальные продажи Tesla Model Y превысили 260 тысяч штук. По данному показателю Tesla обогнала Toyota RAV4 и седан Toyota Corolla. К слову, «Королла» заняла вторую позицию в рейтинге. Третье же место принадлежит пикапу Toyota Hilux, вышеупомянутый RAV4 занял лишь пятое место.

В России же лидером среди новых машин остаётся Lada Granta: в апреле было реализовано почти 20 тысяч таких автомобилей. Помимо этого, высоким спросом продолжают пользоваться внедорожник Lada Niva и кроссовер Haval Jolion.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Creta (2020) вид спереди

Автомобили Hyundai смогут создать пешеходный переход

29 мая 2023

Названы самые аварийные дороги Москвы

29 мая 2023

Китайский автопром начинает «захватывать» Европу

29 мая 2023

Баллы за локализацию автомобилей будут пересмотрены

29 мая 2023

Еще одна африканская страна хочет собирать УАЗы

29 мая 2023

Bentley разработала машину для собак

29 мая 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) умный, красивый и просторный Тест драйв
26 мая 2023

Chery Tiggo 7
"Умный, красивый и просторный"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2022) «от печали до радости»
Тест драйв
19 мая 2023

Evolute I-Joy
"«От печали до радости»"
Changan CS55 Plus - changan cs55 plus (2022) «средний брат»
Тест драйв
12 мая 2023

Changan CS55 Plus
"«Средний брат»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 0 8 8