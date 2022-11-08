Tesla оказалась прибыльней Toyota

Tesla впервые обогнала Toyota по квартальной прибыли. В период с июля по сентябрь американская компания заработала в 8 раз больше, чем японский бренд.

Любопытный факт – Toyota продала больше машин, но в прибыли потеряла. Поему так? Финансовые аналитики дают два объяснения. Первое - Tesla не использует для реализации дилерские центры, а продает электромобили напрямую. помимо этого, компания Илона Маска одна из первых начала использовать систему платных подписок. Например, функция автопилота в машинах Tesla доступна только за отдельную плату. В то время как остальные крупные концерны тратят деньги на поддержку сетей поставщиков и разработку дополнительных опций для улучшенных комплектаций, Tesla, при ее небольших объемах продаж, получает больше чистой прибыли, чем другие западные производители.

Причина вторая – Toyota перенесла несколько серьезных коммерческих потрясений. Яркий пример – уход с российского рынка, что обошлось компании, минимум, в 600 миллионов долларов убытка.

