Тюнинг-ателье не довольны возможным отказом немецких властей от автобанов

В интервью изданию Which Car глава компании Alpina Андреас Бовензипен прокомментировал слухи о грядущих скоростных ограничениях в Германии. По его словам, если страна откажется от знаменитых автобанов, это повлияет на продажи «заряженных» автомобилей

Если подобные ограничения будут введены, то на автомобильном рынке возникнет неопределенность, считает Бовензипен. «Сразу после принятия подобного закона можно ожидать падения продаж спортивных автомобилей, –заявил он. – Остается надеяться, что в конечном счете клиенты все же вернутся в автосалоны, потому что дорогие и быстрые машины – как часы, все хотят владеть ими».

А как вам такой заход? Бовензипен также обеспокоен тем, что подобные меры могут сказаться на качестве автомобилей. Логика некоторых автопроизводителей может быть следующей: а зачем нам вкладывать деньги в улучшение подвески и тормозной системы, если водитель все равно не сможет разогнаться свыше 120 километров в час? К схожему выводу придут и изготовители покрышек – упор в разработке может сместиться со сцепления на долговечность продукции, и тогда они будут применять более твердые составы, которые не так эффективны на мокрой дороге. Это, в свою очередь, может привести к увеличению количества ДТП.