То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители

Информация, которая будет приведена ниже, касается только немецких граждан, однако общечеловеческие тенденции прослеживаются, так что вы можете сверяться со списком и выявлять то, что раздражает именно вас. Между тем, наибольшим раздражителем являются "торопыги" и лихачи, которые подъезжают к вам сзади и начинают моргать дальним светом с требованием уступить дорогу. Почетное второе место занимают любители играть в шашечки- люди, лихорадочно меняющие полосы. Интересно, что тройку лидеров замыкают "тихоходы", иначе говоря, "тормоза", которые затрудняют движение. Также в списках раздражителей фигурировали велосипедисты и любители резких стартов со светофоров.

У исследования была и другая сторона. Как и везде в мире, в Германии во всех бедах принято ругать власти, которые работают спустя рукава или в любом случае «недорабатывают». Поэтому велись исследования относительно того, какими именно итогами деятельности властей недовольны водители. Удивительно, но большинство респондентов сетуют на плохое состояние дорог! Чуть меньше людей считают, что политиков мало заботят нужды автомобилистов, они не уделяют их проблемам должного внимания. Видимо, в этом пункте отразился дизельный скандал.