Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2019

То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители

Информация, которая будет приведена ниже, касается только немецких граждан, однако общечеловеческие тенденции прослеживаются, так что вы можете сверяться со списком и выявлять то, что раздражает именно вас. Между тем, наибольшим раздражителем являются "торопыги" и лихачи, которые подъезжают к вам сзади и начинают моргать дальним светом с требованием уступить дорогу. Почетное второе место занимают любители играть в шашечки-  люди,  лихорадочно меняющие полосы. Интересно, что тройку лидеров замыкают "тихоходы", иначе говоря, "тормоза", которые затрудняют движение.  Также в списках раздражителей фигурировали велосипедисты и любители резких стартов со светофоров.

У исследования была и другая сторона. Как и везде в мире, в Германии во всех бедах принято ругать власти, которые работают спустя рукава или в любом случае «недорабатывают». Поэтому велись исследования относительно того, какими именно итогами деятельности властей недовольны водители. Удивительно, но большинство респондентов сетуют на плохое состояние дорог! Чуть меньше людей считают, что политиков мало заботят нужды автомобилистов, они не уделяют их проблемам должного внимания. Видимо, в этом пункте отразился дизельный скандал.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Спутник

Комментарии к новости

Последние новости

...

Между маленьким и большим

13 февраля 2019

В заботах о снах

13 февраля 2019
Nikola

Во имя Теслы

13 февраля 2019
Porsche Taycan 2019

Taycan полярного круга

13 февраля 2019

Паркуешься без номеров - плати

13 февраля 2019

Лимит не увеличим!

13 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"
Lexus LX - lexus lx 2016 инвестиция в движимость
Тест драйв
08 февраля 2019

Lexus LX
"Lexus LX 570: инвестиция в движимость"
Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба?
Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 7 8 5