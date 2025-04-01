Только четыре электромобильных бренда стали прибыльными в 2024 году

Несмотря на относительно высокий спрос на электромобили, зарабатывать на их производстве удаётся лишь немногим компаниям. Ожидаемо, в лидерах по итогам 2024 года оказались Tesla и BYD, но ещё две прибыльные компании стали неожиданностью

По данным исследования, операционная маржа Tesla в 2024 году составила 7,2%, а BYD – 6,4%. Однако, если Tesla демонстрирует снижение показателей, по сравнению с 2023 годом, то у BYD, наоборот, наблюдается рост. Аналитики прогнозируют, что вскоре китайский бренд сможет обойти американского конкурента.

К числу прибыльных производителей также отнесли Li Auto и Series Group (объединяет Seres, Aito и Landian). С другой стороны, популярный у нас Zeekr пока остается в минусе (в 2024 году операционная маржа составила -8,5%). Хуже всего чувствует себя бренд Lucid, продемонстрировавший результат операционной маржи в -374%. Это всё же лучше, чем -500% годом ранее, но компания продолжает зависеть от финансовой поддержки Саудовской Аравии.