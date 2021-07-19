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19 июл 2021

Топливные компании рассказали об условиях снижения топлива.

Топливные компании рассказали об условиях снижения топлива.

Если вы хотите, чтобы бензин стоил условных двадцати рублей за литр, то ждите укрепления национальной валюты – заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун в интервью ТАСС.

Пожалуй, мы приведем полную формулировку его слов: «Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей. К сожалению, валютный курс в России работает только в сторону повышения». Фактически, нам тактично намекнули на то, что снижения цен ждать не стоит.

Забавно, но топливники скептически отнеслись и к электромобилям. Тот же представитель "Лукойл" заявил, что есть целых три препятствия для распространения "зеленой" техники. К слову, среди них нет слабой инфраструктуры: холодный климат, малый запас хода и высокая стоимость утилизации аккумуляторов - -вот и весь бастион

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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