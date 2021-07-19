Топливные компании рассказали об условиях снижения топлива.

Если вы хотите, чтобы бензин стоил условных двадцати рублей за литр, то ждите укрепления национальной валюты – заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун в интервью ТАСС.

Пожалуй, мы приведем полную формулировку его слов: «Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей. К сожалению, валютный курс в России работает только в сторону повышения». Фактически, нам тактично намекнули на то, что снижения цен ждать не стоит.

Забавно, но топливники скептически отнеслись и к электромобилям. Тот же представитель "Лукойл" заявил, что есть целых три препятствия для распространения "зеленой" техники. К слову, среди них нет слабой инфраструктуры: холодный климат, малый запас хода и высокая стоимость утилизации аккумуляторов - -вот и весь бастион