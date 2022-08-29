Toyota и Suzuki разработают электрический кроссовер

Японские концерны решили объединить свои усилия в области создания бюджетного транспортного средства. Первым продуктом сотрудничества должен стать электрический кроссовер.

Официально о бюджетности новинки никто не говорит, но вывод об этом мы делаем на основании той фразы, что обе компании хотят потеснить Tata Motors, а машины данного производителя, как раз, отличались низкой ценой.

По данным инсайдеров, электрический компакт-кросс от Toyota и Suzuki выйдет на индийский рынок в 2025 году. Местные СМИ сообщают, что автомобиль построят на базе новой платформы — совместной разработке японских компаний. Кроме этого о грядущей новинке почти ничего неизвестно.