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29 авг 2022

Toyota и Suzuki разработают электрический кроссовер

Toyota и Suzuki разработают электрический кроссовер

Японские концерны решили объединить свои усилия в области создания бюджетного транспортного средства. Первым продуктом сотрудничества должен стать электрический кроссовер.

Официально о бюджетности новинки никто не говорит, но вывод об этом мы делаем на основании той фразы, что обе компании хотят потеснить Tata Motors, а машины данного производителя, как раз, отличались низкой ценой.

По данным инсайдеров, электрический компакт-кросс от Toyota и Suzuki выйдет на индийский рынок в 2025 году. Местные СМИ сообщают, что автомобиль построят на базе новой платформы — совместной разработке японских компаний. Кроме этого о грядущей новинке почти ничего неизвестно.

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