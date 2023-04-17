Toyota начала разработку уникального топлива

Корпорации Toyota и Exxon объединились в альянс, в рамках которого экспериментируют с новым экологичным видом топлива

Как сообщают европейские СМИ, новое топливо представляет из себя некую смесь из этанола и определенной биомассы, происхождение которой не уточняется. Эксперты говорят, что новое вещество на семьдесят процентов экологичнее обычного бензина, но при этом машины можно преспокойно заправлять данным эко-аналогом без каких-либо переделок двигателя и топливной системы.

В Toyota и Exxon отмечают, что, несмотря на рост популярности электрокаров, на дорогах ещё долгое время будут оставаться сотни миллионов автомобилей с ДВС. Соответственно, низкоуглеродистое топливо может сыграть важную роль в деле сокращения выбросов парниковых газов.