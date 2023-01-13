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13 янв 2023

Toyota продолжает «старить» свои автомобили

Toyota продолжает «старить» свои автомобили

Частная японская фирма Alpine Style 11 января представила две необычные разработки — конвертированные под неоклассику вэн Toyota Hiace и субкомпактный кроссовер Toyota Raize. Впрочем, японский концерн мы упомянули неслучайно – производитель будет обеспечивать полную сервисную поддержку конверсионным моделям

Начнем с вэна – в новом исполнении он получил наименование Carica. От «донора» Carica отличается измененным оформлением передней и задней частей кузова — применили оригинальные прямоугольные блок-фары, новые бамперы с массивным хромированным декором. Разумеется, здесь имеется и двухцветная окраска кузова, стиль которой навеян моделями шестидесятых годов.

Что касается кроссовера (для него предназначено наименование Havana), то он выполнен по аналогичной схеме, хотя здесь переделка оказалась масштабнее – у машины не только новый перед, но и «корма». По агрегатам обе модели не отличаются от своих исходников

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Drom

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