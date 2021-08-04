Транспондер не обеспечивает скидок

Госкомпания Автодор в минувшие выходные переписала тарифы на своих платных дорогах. Автомобилисты лишились главной привилегии — скидки по транспондерам.

Да, теперь автомобилисты, расплачиваясь транспондером, будут отдавать ровно столько же денежных средств, если бы они платили наличными. Скидка сохранилась только на Центральной кольцевой дороге, но в Автодоре сообщили, что привилегии через некоторое время исчезнут и там. Самое интересное, что скидки убрали лишь для водителей легковых автомобилей – дальнобойщикам все льготы сохранили.

Отметим, что вместо скидок будет внедрена система лояльности, которая предполагает накопление баллов (начисляются за оплату поездок), которые можно потратить на будущий проезд по той или иной платной трассе.