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23 мар 2020

Транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 250 л.с. предложили отменить

Транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 250 л.с. предложили отменить

Общественная организация «Деловая Россия» предложила отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 л.с. Письмо с такой просьбой оно направило первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову

«Необходимо существенно снизить стоимость владения автомобилем, что поможет, в том числе, росту реальных располагаемых доходов граждан, повышению мобильности граждан, развитию внутреннего туризма в будущем и ряда связанных с ним отраслей, для чего возможно рассмотрение следующих инициатив: отмена транспортного налога на легковые автомобили, мощность двигателя которых составляет менее 250 лошадиных сил, с целью поддержания экономической активности, в том числе со стороны малых предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, занимающихся услугами грузоперевозок, а также поддержания спроса на автомобильном рынке», — цитирует текст предложения ТАСС.

К сожалению, скорее всего данная инициатива будет, что называется, зарублена на корню. Так, например, в марте прошлого года в Думу вносился законопроект об отмене транспортного налога, однако в декабре он был отменен при первом же чтении.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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