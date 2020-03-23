Транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 250 л.с. предложили отменить

Общественная организация «Деловая Россия» предложила отменить транспортный налог на легковые автомобили с двигателем мощностью менее 250 л.с. Письмо с такой просьбой оно направило первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову

«Необходимо существенно снизить стоимость владения автомобилем, что поможет, в том числе, росту реальных располагаемых доходов граждан, повышению мобильности граждан, развитию внутреннего туризма в будущем и ряда связанных с ним отраслей, для чего возможно рассмотрение следующих инициатив: отмена транспортного налога на легковые автомобили, мощность двигателя которых составляет менее 250 лошадиных сил, с целью поддержания экономической активности, в том числе со стороны малых предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, занимающихся услугами грузоперевозок, а также поддержания спроса на автомобильном рынке», — цитирует текст предложения ТАСС.

К сожалению, скорее всего данная инициатива будет, что называется, зарублена на корню. Так, например, в марте прошлого года в Думу вносился законопроект об отмене транспортного налога, однако в декабре он был отменен при первом же чтении.