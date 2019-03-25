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25 мар 2019

Транспортный налог предложили привязать к массе автомобиля

Транспортный налог предложили привязать к массе автомобиля

На сайте «Российской общественной инициативы» появилось предложение привязать налог к массе автомобиля

В Правительстве неустанно повторяют, что средства, собранные в качестве транспортного налога, идут на постройку новых дорог и ремонт старых, однако авторы предложения руководствуются той логикой, что грузовики наносят дорожной инфраструктуре куда больший вред, чем легковые автомобили. Тем не менее в некоторых регионах транспортный налог на грузовики ниже на треть, чем на легковушки. Инициаторы просят изменить формулу расчета транспортного налога, в «которой значимым будет вес автомобиля, а не его мощность».

Правда, инициатива уже успела подвергнуться критике. Эксперты считают, что владельцы большегрузных автомобилей и так платят на содержание улично-дорожной сети через систему «Платон», так что, облегчив налоговое бремя для легкового транспорта, авторы инициативы ставят в невыгодные условия хозяев грузового.

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За Рулем , Drom

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