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1 сен 2020

Трассу М-4 «Дон» будут контролировать при помощи беспилотников

Трассу М-4 «Дон» будут контролировать при помощи беспилотников

Госкомпания «Автодор» в качестве эксперимента с сентября при помощи дронов-беспилотников будет следить за дорожной обстановкой на участках трассы М-4 «Дон» в Московской и Тульской областях

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) три раза в неделю утром и вечером (в часы пик) станут совершать облеты по заданному маршруту над 1-й секцией М-4 (с 82-го по 203-й километр). При помощи видеокамер они будут мониторить дорожную обстановку и передавать данные о нештатных ситуациях диспетчерам в центре управления дорожным движением. В частности, о движении автомобиля задним ходом и остановке транспорта в неположенном месте.

Мониторинг при помощи БПЛА в сочетании с данными с обзорных видеокамер позволит повысить уровень безопасности и качество управления обстановкой на дороге, пишет пресс-служба госкомпании. Первые тесты новой системы мониторинга «Автодор» провел в 2018 и 2019 годах, однако теперь речь идет о полномасштабных испытаниях. Они продлятся полгода, после чего примут решение о дальнейшем использовании или неиспользовании беспилотников на постоянной основе.

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Drom

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