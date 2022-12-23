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23 дек 2022

Требования к такси ужесточаются

Требования к такси ужесточаются

Госдума 22 декабря утвердила в третьем (окончательном) чтении законопроект о регулировании работы такси

Пожалуй, самым главным пунктом здесь является то, что теперь в службах по перевозке пассажиров не смогут работать лица, у которых есть непогашенная судимость за совершение средних и тяжких преступлений - грабеж, убийство и.т.д. Кроме того, в такси не смогут устроиться и злостные нарушители правил - если у водителя, как минимум, три штрафа числятся неоплаченными, то управляющая контора откажет ему в трудоустройстве. Для работы водитель должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Все данные будут вноситься в федеральный реестр такси, который будет создан в ближайшее время.

Появились обязательные требования и для самих машин. На кузов каждого автомобиля , который работает в такси, должны быть нанесены "шашечки" - специальная цветографическая схема. На крыше такси предлагается установить фонарь оранжевого цвета. В салоне должна быть размещена карточка с информацией о перевозчике и самом шофере, который ведет автомобиль.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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