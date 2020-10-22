Треть всех ДТП в России — это наезды на пешеходов

Более 30% всех дорожно-транспортных происшествий в России — это наезды на пешеходов, об этом заявили на состоявшемся 20 октября заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Анализ смертности на дорогах РФ за 2019 год выявил, что больше всего жизней уносят три причины ДТП: вождение в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу, наезд на пешехода. По каждой из этих причин в прошлом году погибло более 4000 человек, сообщил председатель комиссии вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин. Именно с этими факторами будет бороться комиссия.

По итогам 2019 года в России в ДТП погибло более 5 тысяч пешеходов, при этом 917 смертельных случаев произошли на переходах, то есть там, где люди должны чувствовать себя в безопасности.

Практически четверть — 23,9%, или 11 317 наездов на пешеходных переходах совершены в столицах регионов. Основная часть происшествий — 72,3% — регистрируется на нерегулируемых переходах. В прошлом году на таких участках погибло 675 человек.

Глава ГИБДД России Михаил Черников назвал ключевые факторы, оказывающие влияние на риск совершения и тяжесть последствий ДТП с участием пешеходов. Во-первых, это скорость движения транспортного средства. Во-вторых, отсутствие инфраструктуры для пешеходов (тротуаров, ограждений, оборудованных переходов). В-третьих, это плохая видимость пешеходов, то есть недостаточная освещенность на дорогах или ее полное отсутствие.