У московских курьеров массово изымают электросамокаты

В Москве стартовали масштабные рейды ГАИ по проверке электровелосипедов курьеров. Инспекторы выявляют нарушения, связанные с превышением допустимой скорости (25 км/ч) и мощностью мотора. В случае несоответствия требованиям транспорт изымается. С начала 2025 года на штрафстоянках уже оказались сотни электровелосипедов

По данным Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), под изъятие чаще всего попадают личные электровелосипеды, тогда как арендованные модели обычно соответствуют нормативам. Вернуть транспорт можно только после оплаты штрафа, эвакуации и парковки, а процесс экспертизы может занять несколько недель. В итоге, сумма выплат нередко превышает стоимость самого велосипеда.

Напомним, что с мая 2025 года максимальная скорость электровелосипедов должна быть ограничена до 25 км/ч. Также в конце 2024 года был принят ГОСТ на данный вид транспорта. Власти стремятся создать безопасную среду на дорогах, и уже с марта количество рейдов планируют увеличить.