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21 мар 2025

УАЗ представит 7-местный внедорожник с 2,0-литровым турбомотором

УАЗ представит 7-местный внедорожник с 2,0-литровым турбомотором
Автор фото: из открытых источников

Компания «Соллерс» и Ульяновский автозавод (УАЗ) анонсировали новый рамный семиместный внедорожник. Производство модели стартует в 2026 году

Согласно опубликованной информации, на проект «Соллерс» выделил более 4 млрд рублей. Выпуск наладят на заводе в Ульяновске, где специалисты уже проводят финальные работы по адаптации модели.

В основу конструкции внедорожника ляжет неназванная китайская модель. Известно, что автомобиль оснастят 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. В паре с двигателем будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод ожидается полный.

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