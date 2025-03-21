УАЗ представит 7-местный внедорожник с 2,0-литровым турбомотором

Компания «Соллерс» и Ульяновский автозавод (УАЗ) анонсировали новый рамный семиместный внедорожник. Производство модели стартует в 2026 году

Согласно опубликованной информации, на проект «Соллерс» выделил более 4 млрд рублей. Выпуск наладят на заводе в Ульяновске, где специалисты уже проводят финальные работы по адаптации модели.

В основу конструкции внедорожника ляжет неназванная китайская модель. Известно, что автомобиль оснастят 2,0-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. В паре с двигателем будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод ожидается полный.