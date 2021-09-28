Убийцы и воры не смогут работать в такси

Интересная инициатива вынесена на рассмотрение в Государственную думу – запретить водителям с судимостью работать в такси и общественном транспорте

Если у человека есть непогашенная судимость за преступление за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, то за руль автобуса или трамвая его не пустят. Для таксистов перечень преступлений еще шире – тут даже причинение тяжкого вреда здоровью затесалось.

Отметим, что запрет будет касаться и граждан СНГ, точнее сказать, граждан стран, которые входят в Евразийский экономический союз – Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Рассмотрение законопроекта продлится до первого ноября текущего года. В случае его принятия, всем работникам упомянутых отраслей придется предоставлять соответствующие документы об отсутствии судимостей.