Автомобильный портал Motorpage
28 сен 2021

Убийцы и воры не смогут работать в такси

Убийцы и воры не смогут работать в такси

Интересная инициатива вынесена на рассмотрение в Государственную думу – запретить водителям с судимостью работать в такси и общественном транспорте

Если у человека есть непогашенная судимость за преступление за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, то за руль автобуса или трамвая его не пустят. Для таксистов перечень преступлений еще шире – тут даже причинение тяжкого вреда здоровью затесалось.

Отметим, что запрет будет касаться  и граждан СНГ, точнее сказать, граждан стран, которые входят в Евразийский экономический союз – Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.  Рассмотрение законопроекта продлится до первого ноября текущего года. В случае его принятия, всем работникам упомянутых отраслей придется предоставлять соответствующие документы об отсутствии судимостей.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Компания Isuzu привезла в Россию новую версию пикапа D-Max.

28 сентября 2021
Toyota Mirai (2022)

В Toyota стали использовать биопластик в своих машинах, но причем здесь Mitsubishi?

28 сентября 2021
Lamborghini Urus concept 2012 вид сзади

В Lamborghini готовятся представить четырехместный спорткар

28 сентября 2021

Водитель, остерегайся нового мошенничества на дорогах!

28 сентября 2021

Поворотники на автомобилях Mini признаны небезопасными

28 сентября 2021

Новые Ferrari создаст тот, кто рисовал Iphone и Ipad

28 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий!
Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"

Написано новостей:

2 9 1 6 9