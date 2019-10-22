Учеников автошкол направят в морг на экскурсию

Депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин предложил в обязательном порядке водить учащихся автошкол в больницы и морги, чтобы те действительно понимали, какое количество аварий происходит на дорогах

Парламентарий заявил, что садясь за руль, люди берут в руки «оружие», которое способно лишить жизни и их самих, и окружающих. И если человек лишний раз задумается о том, что может произойти, это спасет много жизней.

Другие депутаты идею поддержали, правда, отметили, что реализовать ее будет сложновато. Однако, была предложена неплохая альтернатива - оснастить учебные классы наглядной информацией: видео- и фотоподборками с мест аварий. Это предложение доработают и представят на обсуждение парламента в виде законопроекта.